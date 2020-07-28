Мужчине, избившему женщину в Днепре до сотрясения мозга, объявили подозрение

Подозрение мужчине, посреди улицы избившему в Днепре женщину, объявлено по статье о хулиганстве, отметили в прокуратуре Днепропетровской области.

Мужчине, который 28 июля на улице в Днепре на глазах у прохожих избил женщину, объявили подозрение. Об этом проинформировала прокуратура Днепропетровской области.

"32-летнему гражданину, который на глазах у прохожих избил женщину, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что происшествие случилось "на почве внезапно возникшей ссоры".

Инцидент произошел сегодня утром. Мэр Днепра Борис Филатов пообещал вознаграждение тому, "кто поможет идентифицировать падаль, изловить ее и привлечь к ответственности".

Спустя некоторое время замглавы МВД Антон Геращенко сообщил о задержании мужчины, он назвал его "ублюдком". По данным чиновника, у пострадавшей тяжелое сотрясение мозга.

В Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области рассказали, что обидчиком женщины был ее сожитель.