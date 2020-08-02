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ПОЛИТИКА

В МИД России посоветовали провести украинский саммит, чтобы "понять Минские соглашения"

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука об особом статусе Донбасса.

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Захарова: Идея бесплатная, потому что братская
Захарова: Идея бесплатная, потому что братская
Фото: EPA

Директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила украинским президентам провести саммит. Об этом она написала в Facebook 2 августа.

В своем посте она прокомментировала высказывание главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука об особом статусе Донбасса.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях? Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы", – сказано в посте.

Захарова отметила, что у двоих президентов Украины не возникало вопросов по Минским соглашениям.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10223871624488207

"Пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано. Внутриукраинский саммит, уверена, получится конструктивным, винить в срыве будет некого. Одно "но": придется обойтись без вояжа в Париж. Идея бесплатная, потому что братская", – написала Захарова.

Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" выступил за создание на Донбассе свободной экономической зоны, он подчеркнул: "Когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, МИД России, Минские соглашения, Мария Захарова
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