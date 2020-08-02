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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начнем с Будапештского меморандума". Кравчук рассказал о первоочередных шагах на переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости создания фонда для восстановления разрушенного войной Донбасса.

Кравчук: Хочу фонд реанимации Донбасса
Кравчук: Хочу фонд реанимации Донбасса
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук 1 августа в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, чего он намерен добиваться на данной должности.

"Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом – больше 1000. Каждая шахта стоила $1 млрд, тех долларов, сейчас это около $300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", – сказал Кравчук.

Он отметил, что это дает Украине право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления Донбасса.

"Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться", – объяснил первый президент Украины.

Кравчук также выступил за создание на Донбассе свободной экономической зоны.

"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать – не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", – объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Теги: Леонид Кравчук, инвестиции, ядерное оружие, переговоры, Будапештский меморандум, война в Украине, война на Донбассе
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