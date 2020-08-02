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ПОЛИТИКА

Кравчук считает, что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО, но не с главарями вооруженных группировок

Представители оккупированных территорий Донбасса до сих пор не сформулировали условия для компромисса, но, чтобы добиться мира, все равно с ними нужно вести диалог. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Кравчук: Ультрапатриоты, которые меня критикуют, подписали Минские договоренности, где до настоящего времени мы не можем занять точные и ясные позиции
Кравчук: Ультрапатриоты, которые меня критикуют, подписали Минские договоренности, где до настоящего времени мы не можем занять точные и ясные позиции
Фото предоставлено телеканалом NewsOne

Нельзя добиться мира на Донбассе, не ведя постоянный диалог о нем, в том числе с людьми, живущими за линией разграничения. Об этом телеканалу "Украина 24" сказал 1 августа глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Если мы хотим чего-то достичь, хотим мира на Донбассе – как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", – подчеркнул он.

Кравчук не думает, что переговоры следует вести с главарями "ДНР" и "ЛНР".

"Есть там люди, которые не завязаны чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие – и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. Когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют с Киевом, и с теми регионами, откуда они пришли, тогда можно ставить вопрос о более высоком уровне встреч для принятия окончательного решения. Сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов", – сказал первый президент Украины.

Кравчук уточнил, что готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине.

"Ультрапатриоты, которые меня критикуют за то, что я с кем-то говорю, подписали Минские договоренности, где до настоящего времени мы не можем занять точные и ясные позиции", – заявил он.

По словам Кравчука, еще в 2014 году он предлагал лидерам сепаратистов определиться в границах компромисса.

"Я на одном из телеканалов обратился к главарям с просьбой: пожалуйста, подготовьте письменно предложения, что вы хотите иметь на территории этих районов. Это особый статус, автономия, признаки государственности? Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти ради компромисса. Никакого ответа я не получил", – констатировал новый глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Теги: Леонид Кравчук, переговоры, сепаратисты, война в Украине, ОРДЛО
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