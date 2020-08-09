Доходы госбюджета Украины в июле превысили ожидания на 11,5% – Шмыгаль

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с начала года госбюджет страны все еще недовыполнен.

В июле доходы государственного бюджета Украины превысили ожидаемые показатели на 11,5%. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал 8 августа в Facebook.

"Доходы государственного бюджета в июле снова превысили ожидания на 6 млрд грн, или на 11,5%. В июне бюджет получил на 5,5% больше, чем ожидалось. Конечно, с начала года недовыполнение бюджета все еще на существенном уровне, однако правительство продолжит работать над исправлением этих дисбалансов", – написал он.

Глава правительства также анонсировал планы до конца 2020 года "окончательно ликвидировать Государственную фискальную службу".

"Вместо ГФС будет создан прозрачный и эффективный орган, который будет выявлять экономические преступления, прежде всего благодаря аналитической работе", – объяснил Шмыгаль.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.