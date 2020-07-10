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В первом полугодии 2020 года госбюджет Украины недополучил почти 8% запланированных доходов

В первом полугодии 2020 года общий фонд госбюджета Украины недополучил более 38 млрд грн запланированных доходов, заявил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

"Анализ оперативной отчетности Госказначейства показал, что уже который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Риски невыполнения бюджета значительные", – цитирует Пацкана сайт Счетной палаты.

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