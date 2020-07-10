В первом полугодии 2020 года госбюджет Украины недополучил почти 8% запланированных доходов

"Анализ оперативной отчетности Госказначейства показал, что уже который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Риски невыполнения бюджета значительные", – цитирует Пацкана сайт Счетной палаты.
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