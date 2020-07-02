В июне фискальная служба Украины перевыполнила план на 6,4 млрд грн – Марченко

Министерство финансов Украины к концу года планирует перевыполнить роспись Госбюджета по доходам, отметил министр финансов Сергей Марченко.

Государственная фискальная служба Украины в июне перевыполнила план на 3,4 млрд грн. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В июне в общий фонд мы собрали около 113 млрд грн, роспись бюджета выполнена на 105,5%, дополнительные поступления в целом по Государственному бюджету составили 5,8 млрд грн. В частности, налоговая перевыполнила план июня на 6,4 млрд грн, план выполнен на 107,7%", – сказал Марченко.

По его словам, Минфин будет наверстывать то отставание, которое наблюдалось с мая.

"Отставание в доходах бюджета общего фонда около 44 млрд грн. Это перевыполнение позволяет нам сократить то отставание в доходах, которое сейчас есть. Есть все ожидания, что до конца года роспись бюджета по доходам будет выполнена. Более того, ставится задача о перевыполнении. Думаю, что наладив эффективную работу в налоговой и таможенной служб мы это задание тоже выполним", – отметил министр.

По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в июне 2020 года составили 131,19 млрд грн.