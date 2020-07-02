В июне поступления в госбюджет были перевыполнены почти на 11% – казначейство

Из 131,19 млрд грн, поступивших в государственный бюджет в июне, 112,88 млрд были перечислены в общий фонд бюджета, 18,3 млрд – в специальный фонд, сообщила Госказначейская служба.

Поступления в госбюджет в июне 2020 года перевыполнены на 11% Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Доходы государственного бюджета в июне 2020 года составили 131,19 млрд грн, об этом свидетельствуют данные (.xls) Государственной казначейской службы Украины.

В июне 2019 года в бюджет поступило 81,12 млрд грн. Таким образом, доходы бюджета в июне текущего года по сравнению с прошлым годом выросли на 63,7%; по сравнению с плановыми показателями на 2020-й – на 10,9%.

Из 131,19 млрд грн, поступивших в государственный бюджет, 112,88 млрд были перечислены в общий фонд бюджета, 18,3 млрд – в специальный фонд.

1 июля глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев сообщал, что в июне компания перечислила в бюджет почти 40 млрд грн дивидендов.