"ПриватБанк" перечислил в бюджет 24,5 млрд грн

Об этом говорится в сообщении "ПриватБанка", поступившем в редакцию издания "ГОРДОН".
"Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанного с ней замедления экономики", – отметил председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.
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