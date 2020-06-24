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"ПриватБанк" перечислил в бюджет 24,5 млрд грн

Государственный "ПриватБанк" в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству.

Об этом говорится в сообщении "ПриватБанка", поступившем в редакцию издания "ГОРДОН". "Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанного с ней замедления экономики", – отметил председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.

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