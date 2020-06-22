КСУ возобновил рассмотрение конституционной жалобы, которая поставит под сомнение законность национализации "ПриватБанка"

16 июня Конституционный Суд Украины возобновил рассмотрение ходатайства о признании неконституционным закона "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц". Удовлетворение ходатайства "выведет за пределы правового поля" вывод неплатежеспособных банков – в том числе "ПриватБанка" – с рынка.

Об этом пишет издание "НВ Бизнес", ссылаясь на письмо главы фонда Светланы Рекрут президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое попало в распоряжение редакции.

Рекрут попросила Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины "из-за возникшей угрозы государственного масштаба в экономической сфере".

Он подчеркнула, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков".

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