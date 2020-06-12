Народные депутаты обратились в Конституционный Суд из-за "антиколомойского" закона

Группа из 64 народных депутатов просит Конституционный Суд Украины признать закон о банках, принятый в конце марта, неконституционным.

В Конституционный Суд Украины поступило представление о соответствии Конституции закона о банках. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Сегодня, 11 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности“, его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", – говорится в сообщении.

Депутаты, в частности, считают, что закон был принят с нарушением процедуры рассмотрения.

Кроме того, по их мнению, закон о банках нарушает конституционное право человека защищать свои интересы в суде и "ограничивает право лица на эффективное средство юридической защиты".

Также, по мнению депутатов, закон "делает невозможным возврат имущества, изъятого на основании незаконного акта и допускает противоправное лишение права собственности".

В преставлении нардепы также отмечают, что, согласно Конституции, все участники судового процесса равны в своих правах, а принятый банковский закон ставит Нацбанк и Фонд гарантирования вложений в преимущественное положение над другими участниками судебного разбирательства.

Среди подписавших представление – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, представитель "Слуги народа" Александр Дубинский, член группы "За будущее" Игорь Палица и другие.

Законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключит возможность возвращения "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В апреле Коломойский назвал закон антиукраинским.

21 мая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон. В тот же день свою подпись поставил и президент.