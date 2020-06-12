Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Народные депутаты обратились в Конституционный Суд из-за "антиколомойского" закона

Группа из 64 народных депутатов просит Конституционный Суд Украины признать закон о банках, принятый в конце марта, неконституционным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обращение нардепов в КСУ поступило 11 июня
Обращение нардепов в КСУ поступило 11 июня
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В Конституционный Суд Украины поступило представление о соответствии Конституции закона о банках. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Сегодня, 11 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности“, его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", – говорится в сообщении.

Депутаты, в частности, считают, что закон был принят с нарушением процедуры рассмотрения.

Кроме того, по их мнению, закон о банках нарушает конституционное право человека защищать свои интересы в суде и "ограничивает право лица на эффективное средство юридической защиты".

Также, по мнению депутатов, закон "делает невозможным возврат имущества, изъятого на основании незаконного акта и допускает противоправное лишение права собственности".

В преставлении нардепы также отмечают, что, согласно Конституции, все участники судового процесса равны в своих правах, а принятый банковский закон ставит Нацбанк и Фонд гарантирования вложений в преимущественное положение над другими участниками судебного разбирательства.

Среди подписавших представление – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, представитель "Слуги народа" Александр Дубинский, член группы "За будущее" Игорь Палица и другие.

Законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключит возможность возвращения "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В апреле Коломойский назвал закон антиукраинским.

21 мая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон. В тот же день свою подпись поставил и президент.

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституционный Суд, депутаты, ПриватБанк, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS