В Раде предложили увеличить максимальную сумму перевода без идентификации с 5 до 25 тыс. грн

В Украине действует запрет на отправку более 5 тыс. грн без открытия счета, пополнение счета других людей или счета в платежных терминалах и оплату за полученные товары или услуги на эту сумму.

Законопроект предлагает отменить лимит в 5 тыс. грн и увеличить его до 25 тыс. грн Фото: depositphotos.com

В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тыс. грн. Соответствующий законопроект №3686 опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

С 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что действующий закон предусматривает запрет на отправку более 5 тыс. грн без открытия счета, пополнение счета других людей или счета в платежных терминалах и оплату за полученные товары или услуги на эту сумму. Пополнить банковскую карточку наличными в терминале "ПриватБанка" или "Ощадбанка" без использования собственной карты можно только на сумму до 5 тыс. грн, говорится в сообщении.

Пополнение наличными своей или чужой банковской карты в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено этим лимитом. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карты с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Законопроект предлагает отменить лимит в 5 тыс. грн и увеличить его до 25 тыс. грн.

5 декабря Рада приняла во втором чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".