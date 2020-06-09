"ПриватБанк" разрешил снимать наличные в кассах магазинов

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные, сообщили в "ПриватБанке".

"ПриватБанк" запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты "ПриватБанка" различных платежных систем.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя, отметили в пресс-службе банка.

"На сегодня получить наличные с карты "ПриватБанка" можно в POS-терминалах 65 тыс. украинских торговых точек, подключенных к сервису "Деньги на кассе", – добавили в пресс-службе банка.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1053-1 о программных регистраторах вносит изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которыми предусматривается:

применение программного РРО. Теперь субъект хозяйствования может выбирать, применять ему классический или программный регистратор;

упрощение регистрации РРО – ее можно будет проводить в электронном кабинете без предоставления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа;

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, позволит легализовать расчетные операции;

внедрение технологии защиты данных о расчетных операциях;

усиление ответственности за нарушение порядка расчетных операций в торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источника возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Закон предусматривает введение регистраторов расчетных операций с 1 октября для рисковых отраслей и с 2021 года для остальных, а также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.