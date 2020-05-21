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"ПриватБанк" рассчитывает получить в 2020 году 17,5 млрд грн прибыли. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году

В годовом отчете "ПриватБанка" отмечается, что пандемия коронавируса приведет к "значительному снижению экономической активности".

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"ПриватБанк" считает, что пандемия коронавируса серьезно навредит украинской экономике
"ПриватБанк" считает, что пандемия коронавируса серьезно навредит украинской экономике
Фото: depositphotos.com

Государственный "ПриватБанк" по итогам 2020 года рассчитывает получить 17,5 млрд грн прибыли (по итогам прошлого года чистая прибыль составила 32,8 млрд грн). Об этом сообщается в финансовом отчете банка за 2019 год.

"Ожидается, что пандемия коронавируса приведет к мировой рецессии и значительному снижению экономической активности в Украине. Введение правительством временного ограничения деловой и социальной активности в марте 2020 года в сочетании с существенным снижением мирового спроса, а также переоценкой инвесторами рисков развивающихся стран, может негативно отразиться на показателях экономики и внешней торговли Украины, усложнить привлечение финансирования, негативно повлиять на банковскую систему страны и привести к дальнейшей девальвации национальной валюты", – сказано в отчете.

Дальнейшее негативное развитие событий, говорится в документе, приведет к непрогнозируемым результатам.

Основанный в 1992 году "ПриватБанк" является крупнейшим коммерческим банком Украины. До 2016 года принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому. В декабре 2016-го был национализирован, 100% акций принадлежат государству в лице Кабинета Министров.

20 мая Министерство финансов Украины сообщило, что по итогам 2019 года "ПриватБанк" перечислит в госбюджет 24,5 млрд грн.

Теги: Украина, экономика, ПриватБанк, рецессия, прибыль, девальвация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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