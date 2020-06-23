Минфин Украины снова снизил ставку по облигациям госзайма и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

Минфин Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.
Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от трех месяцев до трех лет.
"Наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло по инструментам, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно – по 12-месячным и девятимесячным облигациям – на 100 и 80 базисных пунктов соответственно", – говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня – 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% – по шестимесячным.
Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года, сообщили в Минфине.
16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.
По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.