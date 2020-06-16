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Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн

Министерство финансов Украины сообщило, что ставки доходности по трехмесячным, шестимесячным и девятимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов.

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По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%
По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%
Фото: depositphotos.com

На аукционах 16 июня Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 1,96 млрд грн, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно.

В Минфине отметили, что в государственный бюджет привлечено 532 млн грн по трехмесячным ОВГЗ и 483 млн грн – по шестимесячным ОВГЗ.

Вместе с тем, наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты.

От размещения двухлетних государственных облигаций в государственный бюджет привлечено 729 млн грн, а трехлетних – 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/2988405077894866

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

12 мая Министерство развития экономики Украины сообщало, что за три месяца 2020 года ВВП сократился на 1,2% – на 0,3 процентного пункта сильнее, чем прогнозировалось.

Теги: экономика, бюджет, Министерство финансов, доходы, аукцион, облигации, финансы, ОВГЗ
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