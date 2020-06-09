Минфин Украины снизил ставку доходности и привлек в бюджет почти 18 млрд грн

Министерство финансов Украины сообщило, что разместило номинированные в гривне облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения три, шесть и девять месяцев.

На полтора года Минфин разместил ОВГЗ на сумму 5,7 млрд грн по ставке 10,8% Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 17,8 млрд грн в эквиваленте, снизив ставки доходности. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ведомства на своей станице в Facebook.

Отмечается, что Минфин разместил номинированные в гривне облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения три, шесть, девять месяцев, один год и полтора года, а также – ОВГЗ в евро со сроком погашения год.

"Наибольшим спросом среди гривневых инструментов пользовались ОВГЗ с самым длинным из представленных сроков к погашению полтора года, которые Минфин разместил на сумму 5,7 млрд грн по ставке 10,8%. Средневзвешенная ставка по трехмесячным инструментам снижена на 84 базисных пункта до 9%, по шестимесячным – на 61 базисный пункт до 9,5%, девятимесячным – на 19 базисных пунктов до 10,7%, однолетним ОВГЗ – на 16 базисных пунктов до 10,7%", – говорится в сообщении.

Однолетние ОВГЗ, номинированные в евро, разместили по средневзвешенной ставке 2,2% (-2 базисных пункта по сравнению с предыдущим размещением) на сумму €353 млн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

12 мая Министерство развития экономики Украины сообщало, что за три месяца 2020 года ВВП сократился на 1,2% – на 0,3 процентного пункта сильнее, чем прогнозировалось.