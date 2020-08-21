Иммунитета хватило на два месяца: Медик из Черновцов заболела COVID-19 второй раз

У медика скорой помощи из Черновцов Алисы Грищенко обнаружили COVID-19 второй раз. Девушка рассказала, как она чувствует себя при рецидиве болезни.

Медик из Черновцов рассказала, как переносит COVID-19 второй раз Фото: depositphotos.com

Медик скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко второй раз заразилась коронавирусом. О своем состоянии она рассказала в Facebook.

Грищенко полагала, что второй раз точно не заразится коронавирусом, а иммунитета после первого инфицирования у нее хватило всего на два месяца.

"Наивно думала, что молния не попадает дважды... Попадает... Да, Я ЗАБОЛЕЛА ВТОРОЙ РАЗ..." – написала она.

Описывая свое состояние, девушка отметила, что не удивилась первым симптомам коронавируса.

"Вновь резко повысилась температура, кашель, снова ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ЗАПАХА", – рассказала медик.

Она добавила, что не могла поверить в то, что рецидив болезни возможен.

"И на этот раз еще страшнее и тяжелее. Болезнь серьезная, непредсказуемая", ­– предупредила Грищенко.

В конце сообщения она призвала украинцев носить маски, соблюдать гигиену и дистанцию, чтобы не заразить себя, своих родных и врачей.

По состоянию на вечер 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

В Черновицкой области выявлено всего 8505 случаев заболевания COVID-19. На 21 августа в области коронавирус обнаружили у 208 человек. Умер один больной, выздоровело – 56.