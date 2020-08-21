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Навального разрешили вывезти в Германию, рейтинг "Слуги народа" опустился ниже 30%, МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 21 августа.

В аэропорт Омска прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию
В аэропорт Омска прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию
Фото: EPA

Навального вывезут за границу

Врачи омской больницы скорой помощи, в которой находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, согласились с тем, чтобы их немецкие коллеги транспортировали оппозиционера в Германию.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Сотрудничество МВФ с Украиной

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда состоится визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Нацбанка в выполнении требований Фонда, неизвестно.

Условиями для получения Украиной денег от Фонда являются завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами.

Шмыгаль спрогнозировал курс гривны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает "абсолютно приемлемым" нынешний курс гривны, который находится на уровне 27 грн/$.

"По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27–28 грн/$ и вряд ли выйдет за пределы 29 грн/$ до конца этого года", – сказал премьер.

Рейтинг "Слуги народа" снизился

Рейтинг партии "Слуга народа" опустился до 29,5%, однако правящая партия продолжает удерживать лидерство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

21,7% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, готовы поддержать "Оппозиционную платформу – За жизнь". На третьем месте – "Европейская солидарность" (15,5%).

Байден идет на выборы от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем выдвижении от Демократической партии на пост президента страны.

Зеленская предупредила украинцев о коварстве COVID-19

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, как перенесла коронавирусную инфекцию. На пике болезни в течение трех дней Зеленская чувствовала себя очень плохо – сильно болела голова, был сильный, продолжительный кашель. В это же время она узнала, что семилетний сын Кирилл также болен.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, рейтинг, МВФ, Алексей Навальный, Джо Байден, отравление, курс гривны, Демократическая партия, Слуга народа, Елена Зеленская, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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