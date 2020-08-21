Навального разрешили вывезти в Германию, рейтинг "Слуги народа" опустился ниже 30%, МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Главное за день

В аэропорт Омска прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию Фото: EPA

Навального вывезут за границу

Врачи омской больницы скорой помощи, в которой находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, согласились с тем, чтобы их немецкие коллеги транспортировали оппозиционера в Германию.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

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