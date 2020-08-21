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Рейтинг "Слуги народа" опустился ниже 30% – опрос

"Слуга народа" продолжает удерживать лидерство в рейтинге украинских партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

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В июле, согласно результатам опроса, за "Слугу народа" готовы были проголосовать 34,1% украинцев
В июле, согласно результатам опроса, за "Слугу народа" готовы были проголосовать 34,1% украинцев
Фото: Слуга Народу / Facebook

Рейтинг "Слуги народа" опустился до 29,5%, однако правящая партия продолжает удерживать лидерство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

21,7% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, готовы поддержать "Оппозиционную платформу – За жизнь".

На третьем месте – "Европейская солидарность" (15,5%). Следом идет "Батьківщина" (11,5%).

На подступах к 5-процентному проходному барьеру находится "Сила и честь" (4,6%).

Опрос проводился совместно фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В июле, согласно результатам опроса, за "Слугу народа" готовы были проголосовать 34,1% украинцев.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

Теги: выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Сила и честь, Европейская солидарность
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