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ПОЛИТИКА

Если бы выборы президента Украины проходили сейчас, победу одержал бы Зеленский – опрос

Действующий глава государства Владимир Зеленский опережает всех конкурентов по гипотетической президентской гонке, это следует из результатов опроса центра SOCIS и Центра Разумкова.

Зеленский сохраняет наивысший рейтинг среди украинских политиков
Зеленский сохраняет наивысший рейтинг среди украинских политиков
Фото: ЕРА

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 33,4% определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы отдали бы голос за действующего президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS совместно с Центром Разумкова.

На втором месте идет пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы голосовать 17,8%. На третьем – Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") с рейтингом 15,7%.

Юлия Тимошенко ("Батьківщина") набрала 8,8% голосов респондентов, Игорь Смешко ("Сила и честь") – 7%.

Респондентам также предложили поучаствовать в виртуальном втором туре с условием, что в него выходят Зеленский и Порошенко. Среди определившихся и готовых пойти на выборы за шестого президента проголосовали бы 68,4%, за пятого – 31,6%.

Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

В июньском опросе SOCIS Зеленского во "втором туре" готовы были поддержать 65,4%, Порошенко – 34,6%.

Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта 2019 года. Зеленский набрал 30,24%, Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Игорь Смешко, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский
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