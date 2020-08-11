55% украинцев считают жителей ОРДЛО и Крыма жертвами – опрос

19% украинцев уверены, что жители не подконтрольных правительству Украины территорий – такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке, согласно опросу Киевского международного института социологии.

13% украинцев считают, что жители ОРДЛО и Крыма остались проживать в оккупации по собственному желанию Фото: depositphotos.com

55% опрошенных украинцев считают, что жители оккупированных территорий являются жертвами конфликта и нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные на сайте Программы развития ООН в Украине.

19% сказали, что жители не подконтрольных правительству Украины территорий – такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке. 13% придерживаются мнения, что жители ОРДЛО и Крыма остались проживать в оккупации по собственному желанию, поэтому их не должна поддерживать Украина.

Инфографика: ua.undp.org

Кроме того, 53% опрошенных заявили, что должны быть восстановлены полноценные связи с населением неподконтрольных территорий, транспортное пассажирское сообщение. 22% считают, что должно сохраниться текущее состояние дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.

Инфографика: ua.undp.org

Исследование проводилось в мае – июне 2020 года во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Опрос проведен по заказу проекту ПРООН "Права человека для Украины" при финансовой поддержке министерства иностранных дел Дании.