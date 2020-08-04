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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебросила в ОРДЛО 30 грузовиков с оружием – разведка

РФ на прошлой неделе направила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей группу своих наемников, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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По сведениям разведки, РФ доставила в ОРДЛО не менее 10 единиц боевой бронированной техники
По сведениям разведки, РФ доставила в ОРДЛО не менее 10 единиц боевой бронированной техники
Фото: depositphotos.com

Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием. Об этом 4 августа со ссылкой на данные украинской разведки сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"На прошлой неделе в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейского корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тыс. тонн горючего", – говорится в сообщении.

Вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество российские оккупанты перебрасывают через не контролируемые Украиной участки границы.

Помимо этого, по информации разведки, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1-го и 2-го АК. Также зафиксировано прибытие наемников – граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Украина, Луганск, оккупация, граница, вооружение, разведка, боевики, наемники, боеприпасы, Минобороны, война на Донбассе, ОРДЛО
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