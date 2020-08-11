Пока нет условий для проведения демократических местных выборов в ОРДЛО – Маас

Россия должна использовать свое влияние, чтобы появилась возможность провести местные выборы на временно не подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей согласно Минским соглашениям, отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Пока возможности провести демократические местные выборы в не подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей нет. Об этом в интервью российскому "Интерфаксу", которое вышло 11 августа, сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он отметил, что на октябрь в Украине запланированы местные выборы, но пока нет условий, которые необходимы для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей согласно Минским соглашениям. По его словам, в этой ситуации "от Москвы требуется использовать свое влияние".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина хотела бы провести выборы и на временно оккупированных территориях, "но выборов под дулами автоматов не будет".

Местные выборы в ОРДЛО будут проводиться по специальному закону, срок избирательной кампании составит 60 дней, рассказал 9 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.