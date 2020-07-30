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Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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В ОБСЕ сказали, что ответственность за безопасность их наблюдателей на выборах в ОРДЛО будет нести Украина. Делаем выводы

Вчера познакомился с главой отдела по выборам Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Да, того самого, которое должно признать или не признать "в целом соответствующими стандартам ОБСЕ" местные выборы в ОРДЛО.

Я не стал его спрашивать о самой возможности проведения выборов на оккупированной территории до установления контроля над границей. Я задал только один вопрос: кто будет нести ответственность за безопасность ваших наблюдателей на выборах в ОРДЛО? Он ответил: принимающая сторона, то есть Украина.

Выводы делаем сами: можем ли мы нести ответственность за безопасность иностранных наблюдателей на территории, которую не контролируем? Пригласим ли мы вообще в таком случае миссию БДИПЧ ОБСЕ на выборы, если они, как хочет Россия, будут проходить на территории с открытой границей? Вопросы, разумеется, риторические…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, граница, Сергей Гармаш, местные выборы, ОРДЛО
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