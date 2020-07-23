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Марунич: В июне на территорию Украины и в страны ЕС поступило 19,3 тыс. тонн антрацита из ОРДЛО

Компания "Центр эффективных логистических решений" – регулярный поставщик контрабанды с территории, подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР", заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Дмитрий Марунич: Ничего не меняется: антрацит, который добывают в [районах, подконтрольных] "ДНР/ЛНР", по прежнему спокойно заходит в страну под видом "российского импорта", а также поступает затем "невидимо" в страны ЕС
Дмитрий Марунич: Ничего не меняется: антрацит, который добывают в [районах, подконтрольных] "ДНР/ЛНР", по прежнему спокойно заходит в страну под видом "российского импорта", а также поступает затем "невидимо" в страны ЕС
Скриншот: UKRLIFE / YouTube

Новая власть в Украине не перекрыла контрабанду антрацитового угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге на сайте "Корреспондент".

"История с украинской таможней напоминает сюжет о Человеке-невидимке, которого никто не видел, но он якобы был. Так вот, контрабанда на территорию Украины идет будто "невидимкой", хотя все о ней знают. Вот и недавно парламентарии вдруг обратили взор в сторону таможни и сказали "ай-яй-яй". Народный депутат от правящей "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев вдруг понял, что ситуация на таможне ужасающая (а раньше этого не было видно, естественно). Он отметил, что "серый импорт идет, бюджет получает меньше, системной работы с таможенной стоимостью нет, мы имеем срыв сроков по реформе таможни". И знаете, в принципе, депутат прав: схемы, контрабанда, отсутствие реформы – все так и есть. Но у новой власти то ли сил не хватает, то ли компетенции "прикрыть лавочку", – написал он.

Марунич напомнил, что уже сообщал о поступлении угля с оккупированных территорий.

"Так вот, в этом ничего не меняется: антрацит, который добывают в [районах, подконтрольных] "ДНР/ЛНР", по прежнему спокойно заходит в страну под видом "российского импорта", а также поступает затем "невидимо" в страны ЕС. По моим данным, полученным от надежных источников, в мае на территорию Украины и в страны ЕС поступило 17,5 тыс. тонн антрацита из ОРДЛО. В мае отгружали этот уголь ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Трансуголь" в страны ЕС через АНО "Центр эффективных логистических решений". В июне незаконного антрацита вывезли и отгрузили 19,3 тыс. тонн. Смотрим список компаний – и снова все те же на манеже: ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Трансуголь", ООО ОФ "Западная" и лидер поставок – "Центр эффективных логистических решений", – перечислил эксперт.

Он утверждает, что именно "Центр эффективных логистических решений" – это регулярный поставщик контрабанды из территорий, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР".

"Журналисты издания "Інфорпост" в своем расследовании докопались до правды. Они написали, что все грузоперевозки из ОРДЛО проходят через посредника – АНО "Центр эффективных логистических решений". АНО "Центр эффективных логистических решений" проводит через себя транспортные услуги (заключает договоры об экспедировании грузов со структурами РЖД). По данным издания, АНО "ЦЭЛР" сопровождает абсолютно все железнодорожные перевозки на оккупированную территорию Донецкой области. Компания-пустышка, как пишет издание, является крупнейшим перевозчиком между ОРДЛО и РФ", – отметил Марунич.

Эксперт считает, что перемен с этой контрабандой в Украине в ближайшее время не будет.

"Ну а в Украине, конечно, о вышеуказанных поставщиках контрабандного угля ничего не знают, видимо, на таможне не читают журналистских расследований. Да и зачем? Контрабанда антрацита как Человек-невидимка. Вроде бы есть, но, может, и нет? В прошлом году наличие контрабандного антрацита из ОРДЛО можно было списать на неинформированность новой власти, в этом году, конечно, виноват карантин, пандемия, коронавирус – некогда заниматься такими мелочами, как антрацит из неподконтрольного Донбасса. Так что перемен ждать не приходится. Сменяются лица, фамилии, должности, вечен лишь контрабандный антрацит из ОРДЛО, что ввозится в Украину по старым проверенным схемам. И реформы этим схемам не страшны, не так ли?" – подытожил автор блога.

Теги: уголь, контрабанда, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Дмитрий Марунич, Даниил Гетманцев
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