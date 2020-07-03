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Марунич: Власть в состоянии набраться смелости и принять решение вернуть формулу "Роттердам плюс"

Как показала практика, формула "Роттердам плюс" была действенным механизмом понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Дмитрий Марунич: Утвержденный НКРЭКУ порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну
Дмитрий Марунич: Утвержденный НКРЭКУ порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну
Фото: glavred.info

Украина может стабилизировать сферу энергетики, если вернет формулу "Роттердам плюс", заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич 2 июля в блоге на сайте "Корреспондент".

"Власть в состоянии набраться смелости и принять решение вернуть формулу "Роттердам плюс". Как временную меру. Как показала практика, это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный НКРЭКУ порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. После его отмены со второго полугодия прошедшего года стоимость угля подскочила до 1900 грн за тонну", – написал Марунич.

В итоге потребители за второе полугодие 2019-го понесли убытки на сумму 4,4 млрд грн, отметил он.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: уголь, энергетика, цены, электроэнергия, НКРЭКУ, убытки, Роттердам плюс, Дмитрий Марунич
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