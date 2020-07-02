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ПОЛИТИКА

Герус поддержал правки Жупанина в закон, которые возобновят импорт электроэнергии из РФ – Волынец

На выездном заседании парламентского комитета по энергетике 1 июля 11 депутатов поддержали законопроект нардепа от "Слуги народа" Андрея Жупанина, который позволяет восстановить импорт электроэнергии из России. Среди проголосовавших за вынесение документа на рассмотрение Рады – и глава комитета, нардеп от той же политсилы Андрей Герус, сообщил народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец.

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Михаил Волынец: К абсурдности законодательных инициатив некоторых "слуг народа" невозможно привыкнуть
Михаил Волынец: К абсурдности законодательных инициатив некоторых "слуг народа" невозможно привыкнуть
Фото: npgu.org

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1 авторства его коллеги по фракции Андрея Жупанина, который предлагает внести правки в закон "О рынке электроэнергии" и возобновить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в том числе и из России.

Трансляцию выездного заседания комитета, которое прошло 1 июля, опубликовал в своем Facebook нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Законопроект поддержали 11 депутатов комитета: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин, Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх; Юрий Шаповалов, (группа "Партия "За майбутнє"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос"), Анна Скороход (внефракционная).

"К абсурдности законодательных инициатив некоторых "слуг народа" невозможно привыкнуть. В условиях профицита украинского угля, простоя украинских угледобывающих предприятий, на фоне всеукраинского шахтерского протеста "слуга народа" Жупанин подает в парламент альтернативный правительственному законопроект об изменениях в закон "О рынке электрической энергии", который лоббирует импорт электроэнергии из России", – написал Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/videos/308603550273928/

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Член профильного комитета ВР Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. "Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

За первую половину декабря "Энергоатом" произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать, и потерял 100 млн грн, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что считает причиной такой ситуации поправку Геруса.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования Герусом поправки в законодательство, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.

Теги: Россия, Украина, энергетика, импорт, Михаил Волынец, электроэнергия, Андрей Герус
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