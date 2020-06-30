Герус возглавил процесс закрытия шахт, но хочет избежать ответственности – нардеп Бондарь

Госшахты в Украине оказались на грани закрытия и это результат "целенаправленной и безжалостной стратегии по ликвидации угольной отрасли в Украине", реализатором которой стал нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Михаил Бондарь: Никто не подумал о том, как делать это с умом – постепенно закрывать убыточные шахты, переквалифицировать горняков и создавать им новые рабочие места Фото: Бондар Михайло / Facebook

Председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус своими действиями, которые привели к кризису в энергетической отрасли, возглавил процесс закрытия шахт, но хочет избежать ответственности. Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Он отметил, что госшахты на грани закрытия и это результат "целенаправленной и безжалостной стратегии по ликвидации угольной отрасли в Украине".

"Как ни странно, ее реализатором стал Андрей Герус. Все, что было нужно, он уже сделал. Во-первых, лично открыл импорт электроэнергии из России. Во-вторых, закрыл глаза на хищения Центрэнерго. Как известно, эта госкомпания отказалась покупать уголь шахт и не отдает старые многомиллионные долги шахтерам, – написал Бондарь. – Очень странно наблюдать, как председатель профильного комитета разводит руками и ищет крайних. Очевидно же не скроешь – Герус возглавил процесс закрытия украинских шахт, но очень хочет избежать ответственности".

По его словам, Герус не хочет нести ответственность за то, что тысячи шахтеров и их семьи ищут средства к существованию, а небольшие шахтерские города понемногу вымирают.

"Никто не подумал о том, как делать это с умом – постепенно закрывать убыточные шахты, переквалифицировать горняков и создавать им новые рабочие места. Но для этого нужно понимание отрасли и государственный подход, которого в Геруса нет", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что председатель комитета по энергетике помогает получать сверхприбыли "куратору-олигарху".

30 июня в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины – из государственных и частных шахт. Шахтеры требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности Геруса.

Шахтеры государственной шахты "Надежда" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерго". После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что, по данным "Цензор.НЕТ". составляет около 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".

Волынец заявлял 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам плюс", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.