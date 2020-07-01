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ДЕНЬГИ

Герус пытается не допустить журналистов и шахтеров на подконтрольную Коломойскому "Центрэнерго" – Волынец

На выездное заседание парламентского комитета по вопросам энергетики, которое состоится на Трипольской ТЭС, предписано не допускать директоров госпредприятий, которые должны были принести депутатам документальные свидетельства нарушения долговых обязательств со стороны "Центрэнерго", которую контролирует бизнесмен Игорь Коломойский, заявил народный депутат Украины от "Батьківщини" Михаил Волынец и обвинил в этом нардепа от "Слуги народа" и главу комитета Андрея Геруса.

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Волынец: Разбор полетов деятельности "Центрэнерго", менеджеров, которые курируются Коломойским, будет происходить без лишних свидетелей
Волынец: Разбор полетов деятельности "Центрэнерго", менеджеров, которые курируются Коломойским, будет происходить без лишних свидетелей
Фото: Mykhailo Volynets / Facebook

По требованию председателя энергетического комитета парламента, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса выездное заседание комитета 1 июля, которое состоится в госпредприятии "Центрэнерго", пройдет в закрытом режиме, заявил в Facebook народный депутат Украины от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На завтрашнее выездное заседание комитета ВР по вопросам энергетики, которое состоится на Трипольской ТЭС ("Центрэнерго"), предписано не допускать директоров госпредприятий, которые должны были принести депутатам документальные свидетельства нарушения "Центрэнерго" долговых обязательств. Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус и заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив дожали и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, чтобы разбор полетов деятельности "Центрэнерго", менеджеров, которые курируются Коломойским, происходил без лишних свидетелей", – написал он 30 июня.

Политик напомнил, что кредиторская задолженность компании "Центрэнерго" составляет 4 млрд грн, из которых 2 млрд – задолженность перед предприятиями угольной отрасли. Он отметил, что одним из требований шахтеров, протестующих в Киеве с 30 июня, является привлечение к ответственности лиц, способствовавших созданию искусственного энергетического кризиса.

https://www.facebook.com/VolynetsMykhailo/posts/1370228699834415

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

12 мая Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем  Герусом.

Теги: Игорь Коломойский, Михаил Волынец, шахтеры, электроэнергия, Центрэнерго, Юлия Ковалив, Андрей Герус
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