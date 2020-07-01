Волынец: Полиция мешает протестующим шахтерам устанавливать палатки возле Офиса президента

Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров – палатки и вывозят их из-под Офиса президента, сообщил нардеп от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Представители МВД не дают протестующим шахтерам установить палатки под Офисом президента, заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец и опубликовал фото и видео происходящего.

"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров – палатки. Препятствуют установлению палаток под ОП", – написал политик.

Он опубликовал фото повреждений, которые получил в стычке с полицией.





30 июня в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины – из государственных и частных шахт. Шахтеры требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Шахтеры государственной шахты "Надежда" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерго". После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что, по данным "Цензор.НЕТ", составляет около 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".