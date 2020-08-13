Вступление в Евросоюз поддерживает больше украинцев, чем вступление в НАТО – опрос

Согласно данным исследования центра SOCIS и Центра Разумкова, на гипотетическом референдуме вступление Украины в НАТО поддержали бы 47,7% респондентов.

Украинцев спросили об отношении к НАТО и ЕС Фото: depositphotos.com

Если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, "за" проголосовали бы 47,7%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS и Центром имени Разумкова.

Против выступили бы 32,8%, не приняли бы участия в референдуме 6,5% опрошенных.

57,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в Европейский союз, если бы состоялся такой референдум, против – 26,9%. 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в плебисците.

Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

В ходе июньского замера, проведенного SOCIS и Комитетом избирателей Украины, поддержку вступлению страны в НАТО высказали 53,9% граждан, в ЕС – 66,2%.