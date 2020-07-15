На ближайших выборах в парламент прошли бы четыре партии – опрос

Если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, то пятипроцентный барьер преодолели бы только четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 15 июля.
Больше всего голосов получила бы "Слуга народа" – 34,1% среди тех, кто будет принимать участие в выборах и определился с выбором. Также в парламент прошли бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%), "Европейская солидарность" (15,1%), "Батьківщина" (8,4%).
Остальные партии получили бы следующие результаты:
Исследование проведено с 3-го по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.