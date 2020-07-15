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Опрос: Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия в Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% украинцев, говорится в опросе Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Баланс доверия Зеленского отрицательный
Баланс доверия Зеленского отрицательный
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия – ему доверяют 44% украинце. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 15 июля.

Вместе с тем не доверяют президенту 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют 45%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют 62%; министру внутренних дел Арсену Авакову, соответственно, 18% и 70%, главе Офиса президента Андрею Ермаку, соответственно, 9% и 48%.

Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает -40% и для оппозиционных политиков. Бывшему нардепу от "Голоса" Святославу Вакарчуку доверяют 22% (не доверяют 65,1%), лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко – 16,7% (не доверяют 76,6%), лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 16,4% (не доверяют 78,8%), нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку – 20,2% (не доверяют 79,4%), а сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 23,2% (не доверяют 67,3%).

Инфографика: dif.org.ua
Инфографика: dif.org.ua

Исследование проведено с 3-го по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Арсен Аваков, Святослав Вакарчук, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак
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