Если бы выборы в Киевсовет прошли в ближайшее время, большую часть голосов получила бы "Слуга народа" – опрос

19% из тех, кто пойдет на выборы в Киевсовет и определились, за кого будут голосовать, поддержали бы партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 14 июля.

Если бы выборы в Киевсовет прошли в ближайшее время, большую часть голосов получила бы "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 14 июля.

Проголосовать за "Слугу народа" готовы 18% опрошенных. Из тех, кто пойдет на выборы в Киевсовет и определились, за кого будут голосовать, эту партию поддержали бы 19% респондентов.

Следом идет "Европейская солидарность" – 14% и 20% соответственно.

В первую пятерку также вошли УДАР (11% и 12%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (8% и 11%) и "Батьківщина" (6% и 8%).

Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 человек в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.