Местные выборы в Украине. В Минцифры рассказали, как изменить место голосования онлайн

Чтобы изменить место голосования, на сайте "Госреестр избирателей" необходимо подать справку внутренне перемещенного лица, договор на аренду жилья или документ о праве собственности на жилье.

Центральная избирательная комиссия запустила е-сервис на странице Госреестра избирателей, который поможет изменить место голосования. Об этом 6 июля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для того чтобы изменить место голосования, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя по ссылке (раздел "Заявления, запросы"). Затем необходимо загрузить один из следующих документов: справку внутренне перемещенного лица, договор на аренду жилья, документ о праве собственности на жилье или другие.

Зарегистрироваться на смену места голосования можно до 9 сентября.

"Указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих шести месяцев", – уточнили в министерстве.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.