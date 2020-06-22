Кличко заявил, что будет выдвигаться на выборы мэра столицы от своей партии УДАР

Мэр Киева Виталий Кличко отверг слухи о том, что не вошел в партию мэров "Пропозиція" из-за желания ее возглавить. Он подчеркнул, что идет на местные выборы со своей политической силой.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на выборах мэра столицы от своей партии УДАР, кроме того, на местных выборах он намерен повести свою команду в Киевсовет. Такое заявление столичный мэр сделал сегодня в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, почему он не присоединился к партии "Пропозиція", которая была создана шестью мэрами украинских городов, Кличко сказал: "Я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности в Киевсовет".

По словам киевского мэра, такое решение было принято после консультаций с членами команды.

Он опроверг информацию о том, что якобы отказался от участия в партии мэров из-за желания ее возглавить. "Мне хватает регалий и титулов", – отметил мэр.

Он напомнил, что является главой Ассоциации городов Украины, всегда отстаивал и будет отстаивать интересы местного самоуправления.

"Для защиты интересов граждан, местного самоуправления мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", – добавил Кличко.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

19 июня мэры нескольких украинских городов заявили о создании новой партии "Пропозиція". В "Пропозицію" вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, Житомира – Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.