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ПОЛИТИКА

Кличко заявил, что будет выдвигаться на выборы мэра столицы от своей партии УДАР

Мэр Киева Виталий Кличко отверг слухи о том, что не вошел в партию мэров "Пропозиція" из-за желания ее возглавить. Он подчеркнул, что идет на местные выборы со своей политической силой.

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Кличко является мэром столицы с 2014 года
Кличко является мэром столицы с 2014 года
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на выборах мэра столицы от своей партии УДАР, кроме того, на местных выборах он намерен повести свою команду в Киевсовет. Такое заявление столичный мэр сделал сегодня в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, почему он не присоединился к партии "Пропозиція", которая была создана шестью мэрами украинских городов, Кличко сказал: "Я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности в Киевсовет".

По словам киевского мэра, такое решение было принято после консультаций с членами команды.

Он опроверг информацию о том, что якобы отказался от участия в партии мэров из-за желания ее возглавить. "Мне хватает регалий и титулов", – отметил мэр.

Он напомнил, что является главой Ассоциации городов Украины, всегда отстаивал и будет отстаивать интересы местного самоуправления.

"Для защиты интересов граждан, местного самоуправления мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", – добавил Кличко.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

19 июня мэры нескольких украинских городов заявили о создании новой партии "Пропозиція". В "Пропозицію" вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, Житомира – Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, выборы, местные выборы, Пропозиція
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