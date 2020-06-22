Кличко заявил, что Киеву нужна муниципальная полиция

В Киеве должна быть создана муниципальная полиция, подотчетная общине города, считает мэр столицы Виталий Кличко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Кличко заявил на брифинге 22 июня.

По его словам, муниципальная полиция могла бы "контролировать соблюдение правопорядка на улицах, [участвовать в] наведении порядка со стихийной торговлей, с парковкой".

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