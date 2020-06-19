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ПОЛИТИКА

Мэры украинских городов презентовали партию "Пропозиція"

Мэры Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки объявили о создании партии "Пропозиція". По словам ее создателей, новая политическая сила – не партия мэров, а партия профессионалов.

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Новую политсилу презентовали сегодня
Новую политсилу презентовали сегодня
Скриншот: in time Ukraine / YouTube

Сегодня мэры нескольких украинских городов заявили о создании новой партии "Пропозиція". Презентацию новой политической силы транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

В "Пропозицію" вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, Житомира – Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

"Мы – не партия мэров, как часто говорят, мы – партия профессионалов", – заявил Сенкевич.

Партия ставит целью построение в стране эффективной системы местного самоуправления, и намерена строить страну снизу, говорят ее создатели.

По их словам, главы городов никогда не будут оппозицией к центральной власти. Мэры отвергли обвинения в сепаратизме. Так, Дьяченко напомнил, что именно Каховка первой стала на защиту от российской агрессии в момент аннексии соседнего Крыма.

"Мы не власть, мы местное самоуправление... Мы не оппозиция, мы "Пропозиція". Сильное местное самоуправление является для центральной власти спасательным кругом", – подчеркнул Филатов.

Он высказал мнение, что Украине необходима сильная местная власть, которая будет иметь и полномочия, и ответственность. При этом она не будет вмешиваться в общегосударственные вопросы. 

Мэр Днепра подчеркнул, что "Пропозиція" не является "Партией регионов". "Мы – партия территориальных громад, партия местного самоуправления, партия магдебургского права", – добавил он.

Создатели партии "Пропозиція" приглашают в свои ряды представителей местного самоуправления, профессионалов в сферах государственного строительства, экономики, финансов, культуры, медицины, образования, представителей общественных организаций, активных и небезразличных граждан.

Съезд новой партии состоится летом, сообщили на презентации.

Издание ZN.UA сообщало, в конце апреля состоялась онлайн-конференция по созданию партии мэров. Источники издания утверждали, что одним из инициаторов проекта был мэр Киева Виталий Кличко, а в переговорах участвовали представители бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, мэр Днепра Борис Филатов и мэры других крупных городов. 

9 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал сепаратизмом бунт мэров городов против решений центральной власти.

"Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", – сказал президент.

В ответ Филатов заявил, что мэры украинских городов "не знают, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее".

Теги: Николаев, Житомир, Черновцы, Борис Филатов, Днепр, самоуправление, децентрализация, Сергей Сухомлин, Александр Сенкевич, Каховка, Кропивницкий, Алексей Каспрук
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