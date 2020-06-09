"Не могут быть мэры против вертикали власти... Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией". Очень обидно слышать такие слова от гаранта Конституции, которые он сказал в интервью УП.

Ужас происходящего заключается в непонимании того, что местное самоуправление не есть вертикаль власти. Что невозможно построить в такой разной и сложной стране, как Украина, очередную КПСС. Что печальный опыт Партии регионов это уже всем продемонстрировал.

Что страна сильна территориальными общинами и централизация власти всегда заканчивается злоупотреблениями, коррупцией и политическими преследованиями. Что мы уже не знаем, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее.

Что территориальные общины должны получить полномочия и ответственность для улучшения жизни людей на местах, а центральная власть должна заниматься экономикой, внешней политикой, армией, госбезопасностью и реформами.

Как объяснить президенту, что местное самоуправление не враг ему, а союзник? Как? Посоветуйте, пожалуйста, без флуда и оскорблений.

А Леониду Макаровичу я бы хотел повторить то, что говорил в эфире "Свободы слова": "На исходе жизни задумайтесь еще раз, почему вам так и не удалось стать украинским Вашингтоном и пришлось уйти со своего поста в результате досрочных выборов?"

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора