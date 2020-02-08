Для завершения децентрализации Украине нужно внести изменения в Конституцию – Совет Европы

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе написал письмо Денису Шмигалю по случаю его назначения на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Украины, в котором выразил поддержку проведению реформы децентрализации в Украине.

Кнапе анонсировал мониторинговый визит конгресса в Украину в марте 2020 года Фото: Congress of local and regional authorities / flickr.com

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе заявил, что для завершения децентрализации украинским властям необходимо внести изменения в Конституцию.

Об этом он написал в обращении к Денису Шмигалю по случаю его назначения на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Украины, сообщила пресс-служба конгресса 6 февраля.

"В Украине необходимы существенные законодательные и конституционные изменения, чтобы завершить проводимые децентрализацию и реформу местного самоуправления", – заявил Кнапе.

Он приветствовал "решительность украинских лидеров" продвигать процесс реформ.

"Конгресс вместе с другими партнерами Совета Европы – Венецианской комиссией и межправительственным сектором – готов оказать помощь украинской власти в проведении реформ", – отметил Кнапе.

Все элементы реформы должны быть подготовлены в ходе консультаций с заинтересованными сторонами и основываться на принципах Европейской хартии местного самоуправления, а также дополнительного протокола к ней о праве на участие в делах местного органа власти и других документах Совета Европы, добавил он.

Кнапе сообщил, что следующий мониторинговый визит конгресса запланирован на 4–5 марта. Он будет посвящен оценке применения принципов хартии и реализации дорожной карты по выполнению рекомендаций конгресса, которую украинское правительство подписало в 2015 году.

Шмигаль – экономист по образованию, возглавлял Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018-го он был директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

4 февраля Верховная Рада большинством голосов уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию, и назначила на эту должность Шмигаля. Новоназначенный вице-премьер заявил, что будет уделять основное внимание децентрализации, реформе ЖКХ и строительной сферы.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря 2019 года зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию по поводу децентрализации. В частности, предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Ликвидировалось понятие "район", вводилось "округ", внедрялся институт префектов вместо местных государственных администраций. Префектов, согласно документу, должен был назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. 17 января глава государства отозвал законопроект и направил его на доработку.