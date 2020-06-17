19 июня мэры украинских городов презентуют новую партию – СМИ

По данным издания ZN.UA, среди организаторов нового политического проекта – мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, а также Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

Филатов заявлял, что мэры украинских городов "не знают, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее" Фото: Borys Filatov / Facebook

В пятницу, 19 июня, состоится официальная презентация партии мэров украинских городов. Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает ZN.UA.

По данным издания, среди организаторов проекта – мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, а также Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

Отмечается, что вместе с презентацией новой политической силы будет объявлена программа действий. Помимо этого, организаторы проекта пригласят на переговоры всех коллег из других городов. Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании данного проекта, однако будет в числе приглашенных на презентацию партии мэров.

"Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов", – сообщает ZN.UA.

Издание также уточнило, что речь идет об общенациональном проекте, который собирается отстаивать интересы местного самоуправления. При этом на 3 июля уже назначен съезд новой партии.

"Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех. В партии будет крыло ОТО. Представители мелких общин очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись", – подчеркнул источник издания.

По имеющейся информации, для реализации проекта использована партия "Нова європейська Україна". Ее перерегистрировали в Днепре и переименовали в "Пропозицію".

Ранее издание ZN.UA сообщало, в конце апреля состоялась онлайн-конференция по созданию партии мэров. Источники издания утверждали, что одним из инициаторов проекта был мэр Киева Виталий Кличко, а в переговорах участвовали представители бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, мэр Днепра Борис Филатов и мэры других крупных городов.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал сепаратизмом бунт мэров городов против решений центральной власти.

"Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", – сказал президент.

В ответ Филатов заявил, что мэры украинских городов "не знают, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее".