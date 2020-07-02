Мэр Запорожья заявил, что создает свою партию и поведет ее на местные выборы

Мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал, что политическая сила называется "Партія Володимира Буряка "Єднання", потому что он ставит свою подпись под каждым из кандидатов.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что создает свою партию, которую поведет на местные выборы. Об этом он написал в своем Facebook 2 июня.

"Нынешние местные выборы – это, прежде всего, возможность выбрать в местные советы новых, порядочных и профессиональных людей. За эти пять лет я познакомился с сотнями таких. Пришло время предложить им реализовать себя на новом уровне. Именно поэтому я принял решение создать партию – партию запорожцев. Главный принцип подбора кандидатов – это прозрачность и открытость. В списке будут люди, которые хорошо зарекомендовали себя, которые проявили себя с наилучшей стороны и работали на благо жителей Запорожья", – заявил мэр.

Он отметил, что будет представлять каждого кандидата отдельно, и они будут рассказывать о себе.

"Почему новосозданная партия называется "Партія Володимира Буряка "Єднання"? Мое имя здесь означает, что я ставлю свою подпись под каждым из кандидатов. А "Єднання" – это то, что помогло нам стабилизировать ситуацию в предыдущие годы, вернуть управляемость процессами в городе, побороть хаос и безответственность. Если вы доверяете мне, буду просить вас поддержать также и людей, которые идут со мной в городской совет", – написал Буряк.