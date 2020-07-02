Мэр Запорожья заявил, что создает свою партию и поведет ее на местные выборы

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что создает свою партию, которую поведет на местные выборы. Об этом он написал в своем Facebook 2 июня.
"Нынешние местные выборы – это, прежде всего, возможность выбрать в местные советы новых, порядочных и профессиональных людей. За эти пять лет я познакомился с сотнями таких. Пришло время предложить им реализовать себя на новом уровне. Именно поэтому я принял решение создать партию – партию запорожцев. Главный принцип подбора кандидатов – это прозрачность и открытость. В списке будут люди, которые хорошо зарекомендовали себя, которые проявили себя с наилучшей стороны и работали на благо жителей Запорожья", – заявил мэр.
Он отметил, что будет представлять каждого кандидата отдельно, и они будут рассказывать о себе.
"Почему новосозданная партия называется "Партія Володимира Буряка "Єднання"? Мое имя здесь означает, что я ставлю свою подпись под каждым из кандидатов. А "Єднання" – это то, что помогло нам стабилизировать ситуацию в предыдущие годы, вернуть управляемость процессами в городе, побороть хаос и безответственность. Если вы доверяете мне, буду просить вас поддержать также и людей, которые идут со мной в городской совет", – написал Буряк.