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Мэр Запорожья заявил, что создает свою партию и поведет ее на местные выборы

Мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал, что политическая сила называется "Партія Володимира Буряка "Єднання", потому что он ставит свою подпись под каждым из кандидатов.

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Владимир Буряк: Я принял решение создать партию партию запорожцев
Владимир Буряк: Я принял решение создать партию – партию запорожцев
Фото: Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья / Facebook

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что создает свою партию, которую поведет на местные выборы. Об этом он написал в своем Facebook 2 июня.

"Нынешние местные выборы – это, прежде всего, возможность выбрать в местные советы новых, порядочных и профессиональных людей. За эти пять лет я познакомился с сотнями таких. Пришло время предложить им реализовать себя на новом уровне. Именно поэтому я принял решение создать партию – партию запорожцев. Главный принцип подбора кандидатов – это прозрачность и открытость. В списке будут люди, которые хорошо зарекомендовали себя, которые проявили себя с наилучшей стороны и работали на благо жителей Запорожья", – заявил мэр.

Он отметил, что будет представлять каждого кандидата отдельно, и они будут рассказывать о себе. 

"Почему новосозданная партия называется "Партія Володимира Буряка "Єднання"? Мое имя здесь означает, что я ставлю свою подпись под каждым из кандидатов. А "Єднання" – это то, что помогло нам стабилизировать ситуацию в предыдущие годы, вернуть управляемость процессами в городе, побороть хаос и безответственность. Если вы доверяете мне, буду просить вас поддержать также и людей, которые идут со мной в городской совет", – написал Буряк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2637204649885310&id=1830261627246287

Теги: Запорожье, выборы, местные выборы, Владимир Буряк, партия
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