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В Запорожье отстранили директора парка, в котором девочку убило скульптурой – мэр

В Запорожье после гибели девочки вследствие падения деревянной скульптуры проверят все аттракционы и места досуга, сообщил мэр города Владимир Буряк.

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Инцидент произошел в парке "Дубовая роща"
Инцидент произошел в парке "Дубовая роща"
Фото: dubovkazp.com

Руководство парка "Дубовая роща" в Запорожье отстранено после гибели там 8 марта девочки, на которую упала скульптура. Об этом 10 марта сообщил в Facebook мэр города Владимир Буряк.

"Моим распоряжением руководство парка отстранено от исполнения обязанностей как минимум на время проведения следствия. Кроме того, в ближайшие дни в городе будут проверены все без исключения места досуга детей и взрослых, а также все аттракционы. С нерадивыми руководителями и предпринимателями будут разорваны все контракты и отношения", – написал он.

Мэр отметил, что "в этой ситуации нет никаких оправданий для виновных".

"Вчера распорядился всесторонне и максимально критически разобраться в этой ситуации. Свой анализ и оценку события сообщат и правоохранительные органы", – подчеркнул Буряк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2542857649320011&id=1830261627246287

8 марта в парке "Дубовая роща" 10-летняя девочка залезла на деревянную скульптуру медведя весом около 200 кг, но незакрепленная фигура упала. Школьницу госпитализировали, но спасти ее не удалось. Пользователи в соцсетях отмечали, что никаких предупредительных знаков или табличек об опасности статуй не было. Отстраненный директор парка Олег Комаренко уверял, что таблички с надписями о запрете залезать на статуи были.

Полиция открыла производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 367 (служебная халатность) и ст 115 (умышленное убийство).

Теги: Запорожье, скульптура, фигура, Владимир Буряк, погибшие, аттракцион
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