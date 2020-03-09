В Запорожье на девочку упала скульптура деревянного медведя, ребенок погиб

200-килограммовая скульптура в одном из парков Запорожья не была закреплена. Когда на изваяние залезла школьница, оно рухнуло вместе с ребенком.

Школьницу госпитализировали, но спасти ее не удалось Фото: ua.depositphotos.com

9 марта в запорожской больнице скончалась девочка, на которую упала скульптура медведя. Об этом сообщило агентство УНН.

Инцидент произошел в парке "Дубовая роща" 8 марта. Ребенок залез на деревянного медведя, но скульптура не была закреплена и упала. Школьницу госпитализировали, но спасти ее не удалось.

В Telegram-канале "Это Запорожье" утверждают, что вес изваяния составлял не менее 200 кг. Погибшей было 10 лет, сказано в паблике.

Национальная полиция открыла производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 367 (служебная халатность) и ст 115 (умышленное убийство), сообщила УНН пресс-офицер областного управления полиции Екатерина Людвик.

Пользователи в соцсетях отмечали, что никаких предупредительных знаков или табличек об опасности статуй не было. Директор парка Олег Комаренко уверяет, что таблички с надписями о запрете залезать на статуи были, информирует местный телеканал TV5.