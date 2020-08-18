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Ляшко лидирует на 208-м округе в Черниговской области – опрос

Если бы довыборы в Верховную Раду в округе №208 в Черниговской области прошли в ближайшее воскресенье, лидер Радикальной партии Олег Ляшко набрал бы 51,1% голосов, свидетельствуют результаты опроса SOCIS.

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Ляшко заявлял о намерении баллотироваться по округу №208
Ляшко заявлял о намерении баллотироваться по округу №208
Фото: Олег Ляшко / Facebok

Если бы довыборы в Верховную Раду в 208-м округе (Черниговская область) проходили в ближайшее воскресенье, победу получил бы лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом свидетельствуют результаты опроса SOCIS, опубликованные 18 августа.

Среди респондентов, которые намерены голосовать и определились, за Ляшко готовы отдать голоса 51,1%. На втором месте – Людмила Давиденко от партии "Наш край" (11,8%), на третьем – самовыдвиженец Валерий Колоша (10,6%), на четвертом – Анатолий Гунько от "Слуги народа" (6,9%), на пятом – самовыдвиженец Виктор Труш (6,4%).

16,9% всех опрошенных не определились, за кого будут голосовать, а 6,6% сказали, что не будут участвовать в выборах.

Кроме того, если бы выборы депутатов Черниговского облсовета проходили в ближайшее воскресенье, победила бы Радикальная партия Ляшко.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, результаты распределились следующим образом:

  • за Радикальную партию – 38,6%;
  • за партию "Слуга народа" – 14,9%;
  • за "Батьківщину" – 9,7%;
  • за "Европейскую солидарность" – 8,9%;
  • за "Наш край" – 6,2%;
  • за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 5,9%.

Другие партии набрали бы менее 5%.

14,5% всех опрошенных не определились, за кого будут голосовать, 6,8% не пришли бы на выборы.

Опрос проводился с 7-го по 11 августа на территории округа №208 в Черниговской области. Методом интервью face-to-face по месту проживания респондентов было опрошено 800 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность в пресс-релизе не указана.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Ляшко побеждал в 208-м округе на выборах в Раду в 2012 году. Политик заявил о намерении баллотироваться на довыборах в округе 25 октября. Глава "Батьківщини" нардеп Юлия Тимошенко сказала, что поддержит его кандидатуру.

Теги: Верховная Рада, выборы, Олег Ляшко, Черниговская область, Радикальная партия
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