Ляшко показал фото с двухмесячным сыном

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о рождении сына 17 мая.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в своем Facebook фото с сыном Александром, которому нет еще трех месяцев. На фото политик держит ребенка на руках.

"Растет копия отца", – подписал фотографию Ляшко.

29 марта политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. Подписчики Ляшко тогда восприняли публикацию как намек на пополнение в его семье.

10 мая 47-летний Ляшко показывал фото 49-летней беременной жены. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Супруги воспитывают дочь Владиславу.

О том, у него родился сын, политик сообщил 17 мая, дата рождения малыша – 16 мая. Ляшко поблагодарил "за самое большое счастье на свете" жену и медиков роддома. Супруги назвали сына Александром.