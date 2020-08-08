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08 августа, 2020
 
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Ляшко показал фото с двухмесячным сыном

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о рождении сына 17 мая.

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Ляшко: Растет копия отца
Ляшко: Растет копия отца
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Глава Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в своем Facebook фото с сыном Александром, которому нет еще трех месяцев. На фото политик держит ребенка на руках. 

"Растет копия отца", – подписал фотографию Ляшко.

https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/3151609908240918

29 марта политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. Подписчики Ляшко тогда восприняли публикацию как намек на пополнение в его семье.

10 мая 47-летний Ляшко показывал фото 49-летней беременной жены. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Супруги воспитывают дочь Владиславу.

О том, у него родился сын, политик сообщил 17 мая, дата рождения малыша – 16 мая. Ляшко поблагодарил "за самое большое счастье на свете" жену и медиков роддома. Супруги назвали сына Александром.

Теги: Олег Ляшко, ребенок
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