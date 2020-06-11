"Вам не кажется, что он влюблен в нее?" Соцсети обсуждают встречу Тимошенко и Ляшко на террасе кафе

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время встречи с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко была одета в костюм белого цвета, подобрав в тон к наряду туфли на высоком каблуке.

Тимошенко и Ляшко были замечены во время чаепития в киевском кафе Фото: Татьяна Лупова / Facebook

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко провели встречу на летней террасе киевского кафе. Фото политиков 10 июня обнародовала на своей странице в Faceboook политический эксперт Татьяна Лупова.

"Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко пьют чай на терассе кафе "Китайский привет", – подписала она публикацию.

На фото Тимошенко запечатлена в костюме белого цвета. Политик подобрала в тон к наряду туфли на высоком каблуке. Ляшко был одет в рубашку с короткими рукавами и брюки темного цвета.

"Вам не кажется, что Ляшко влюблен в нее?" – прокомментировал снимки пользователь Facebook Кавказ Омаров.

"А как же кукушка?" – интересуются фолловеры Луповой, подразумевая, вероятно, требование Ляшко лишить Тимошенко гражданства Украины, выдвинутое им в 2016 году.

"Выборы. 208, кажется, округ. Черниговщина традиционно "бютовский" регион, но округ, похоже, сдают Ляшко", – отреагировал на фото журналист ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.

Как сообщил ранее изданию "ГОРДОН" источник, знакомый с ситуацией, на довыборах в Верховную Раду, которые должны состояться в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, ВО "Батьківщина" поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

10 мая 47-летний Ляшко обнародовал фото 50-летней беременной жены, а 17 мая сообщил, что у него родился сын Александр.