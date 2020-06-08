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Охранник экс-нардепа Ляшко угрожал пистолетом во время дорожного конфликта – говорит, что защищался

В соцсетях появилось видео, где охранник экс-нардепа Олега Ляшко Евгений Степанюк во время конфликта на дороге угрожает другому водителю оружием. Сам Степанюк уверяет, что лишь защищался.

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Инцидент со Степанюком произошел 7 июня в Киеве
Инцидент со Степанюком произошел 7 июня в Киеве
Скриншот: Alise Kool / Facebook

В воскресенье, 7 июня, в Киеве на улице Заболотного охранник экс-нардепа Олега Ляшко подрезал другой автомобиль, а после стал угрожать пистолетом. Об этом сообщила пользователь Facebook под именем Alise Kool.

"Сегодня, 07.06.2020, мы с моим мужем двигались на авто по улице Заболотного, на отрезке между парком "Феофания" и ТРЦ "Арт Молл". Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", – написала она.

Женщина опубликовала видео инцидента, на котором видно, как оба водителя разговаривают, а потом один из мужчин, заметив съемку, достает из-за пояса пистолет. Мужчиной с пистолетом оказался Евгений Степанюк, охранник Олега Ляшко.

https://www.facebook.com/alise.kool.5/videos/186594716147015/

Сам Степанюк позже в Facebook прокомментировал инцидент. Он заявил, что второй участник конфликта угрожал ему ножом.

"Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры, и я уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством", – отметил он.

Степанюк также заверил, что правил дорожного движения он не нарушал.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1588192731329659&id=100004168417205

Теги: Украина, Олег Ляшко, конфликт, охранник
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