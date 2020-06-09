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09 июня, 2020
 
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Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился в социальных сетях снимком, на котором запечатлен со своим сыном Александром – супруга политика, 50-летняя Росита Сайранен родила малыша в мае 2020 года.

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Три недели назад у Ляшко родился сын
Три недели назад у Ляшко родился сын
Фото: liashko / Instagram

47-летний лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко на своих страницах в Instagram и Facebook опубликовал фото с сыном Александром, который родился в мае 2020 года.

На снимке политик запечатлен в защитной медицинской маске и спецкостюме зеленого цвета. Лицо ребенка Ляшко прикрыл изображением в виде сердца.

"Молодой папа", – подписал он публикацию. 

Подписчики политика в  Instagram отметили, что он "не так" держит младенца на руках. 

"Не садите ребенка, держите ровно",  – также пишут фолловеры на странице Ляшко в Facebook.

"Нормаль взять ребенка нельзя? Бедный малыш",– прокомментировали снимок пользователи. 

"Нельзя так держать новорожденного ребеночка, только в лежачем положении он должен быть", – советуют политику его подписчики. 

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Супруги воспитывают дочь Владиславу. 

29 марта 2020 года политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. Подписчики Ляшко восприняли публикацию как намек на пополнение в его семье. 10 мая 47-летний Ляшко обнародовал фото 49-летней беременной жены, а 17 мая сообщил, что у него родился сын Александр.

Теги: Украина, Олег Ляшко, политика, беременность, роды
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